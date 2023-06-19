Во Владикавказе после ливня введен режим ЧС

От непогоды сильно пострадал поселок Южный, в котором подтоплены дома, а на пяти улицах отсутствует электричество. В пострадавшем населенном пункте работают оперативные службы. Оценить ущерб будет специальная комиссия.

В результате стихии во Владикавказе отключили электроэнергию на нескольких улицах, подтоплены шесть домовладений и два многоквартирных дома.

В начале июня на Владивосток обрушились сильные дожди, в городе повреждены дороги и затоплены улицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

