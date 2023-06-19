Во Владикавказе после ливня введен режим ЧС
Во Владикавказе прошел сильный ливень, введен режим ЧС, сообщает телеканал «360».
От непогоды сильно пострадал поселок Южный, в котором подтоплены дома, а на пяти улицах отсутствует электричество. В пострадавшем населенном пункте работают оперативные службы. Оценить ущерб будет специальная комиссия.
В результате стихии во Владикавказе отключили электроэнергию на нескольких улицах, подтоплены шесть домовладений и два многоквартирных дома.
В начале июня на Владивосток обрушились сильные дожди, в городе повреждены дороги и затоплены улицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru