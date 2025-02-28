Во Владикавказе погиб пытавшийся снять кошку с дерева сотрудник МЧС
Во Владикавказе при исполнении служебных обязанностей погиб спасатель МЧС Северной Осетии Руслан Кетоев. Об этом сообщиет пресс-служба регионального главка ведомства.
По данным телеканала «Вести Алания», несчастный случай произошёл на территории детского сада. Прибывший по вызову Кетоев пытался снять забравшуюся на дереву кошку и сорвался с высоты.
«Руководство и коллектив главного управления выражают глубокие соболезнования семье погибшего», - заявили в МЧС.
Ранее двое пожарных погибли при тушении пожара на промышленном предприятии в Энгельсе, который возник из-за падения обломков украинского беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru