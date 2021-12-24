Во Львове неизвестный бросил «коктейль Молотова» в забор российского генконсульства

Неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства РФ в украинском Львове. Об этом сообщает полиция Львовской области.

МИД Белоруссии заявил о нападении на посольство в Лондоне

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на пятницу, около 04:00 мск. Полиция отмечает, что пострадавших нет, здание генконсульства повреждено не было.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияКонсульствоУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры