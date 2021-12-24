Во Львове неизвестный бросил «коктейль Молотова» в забор российского генконсульства
24 декабря 202112:39
Неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства РФ в украинском Львове. Об этом сообщает полиция Львовской области.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на пятницу, около 04:00 мск. Полиция отмечает, что пострадавших нет, здание генконсульства повреждено не было.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Хулиганство».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru