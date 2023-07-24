Во Львове неизвестные попытались украсть из могилы прах советского разведчика Кузнецова

«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В деталях инцидента разбирается полиция. При этом Садовый отметил, что захоронение Кузнецова «не нужно» Украине.

«Но просто так не отдадим. По деталям к ГУР (Главному управлению разведки министерства обороны Украины. — НСН)», — указал мэр Львова.

Российская сторона с 2000 года неоднократно обращалась к властям украинского города с просьбой передать останки разведчика в РФ. Могила Кузнецова не раз становилась объектом надругательств со стороны националистов. Украинский суд дважды обязывал власти Львова передать прах советского разведчика России, однако Садовый не исполнил решение.

