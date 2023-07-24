Во Львове неизвестные попытались украсть из могилы прах советского разведчика Кузнецова
Неизвестные попытались украсть останки разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова из могилы на Холме Славы во Львове. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый.
«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В деталях инцидента разбирается полиция. При этом Садовый отметил, что захоронение Кузнецова «не нужно» Украине.
«Но просто так не отдадим. По деталям к ГУР (Главному управлению разведки министерства обороны Украины. — НСН)», — указал мэр Львова.
Российская сторона с 2000 года неоднократно обращалась к властям украинского города с просьбой передать останки разведчика в РФ. Могила Кузнецова не раз становилась объектом надругательств со стороны националистов. Украинский суд дважды обязывал власти Львова передать прах советского разведчика России, однако Садовый не исполнил решение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Twitter Маска заменил логотип с синей птицей на X
- Трамп подверг критике Байдена за признание о нехватке боеприпасов у США
- Во Львове неизвестные попытались украсть из могилы прах советского разведчика Кузнецова
- Путин заявил о товарообороте РФ со странами Африки почти в $18 млрд
- Shot: Дрон кустарного типа разорвался под колесами КамАЗа в Рязанской области
- Балицкий заявил, что ВСУ сдаются в плен целыми взводами
- Песков: Ответом на атаку БПЛА на Москву станет достижение целей спецоперации
- Водителей призвали не отклоняться от маршрута через новые регионы
- В Goldman Sachs спрогнозировали рост цены нефти до $86 за баррель
- Песков заявил, что контактов Путина и Эрдогана пока не планируется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru