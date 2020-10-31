Во французском Лионе началась стрельба около греческой церкви

В 7-м округе французского города Лион раздаются выстрелы, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Макрон захотел успокоить мусульман после публикаций карикатур в Charlie Hebdo

Уточняется, что ЧП произошло около греческой церкви. Известно, что один человек получил ранение.

Ранее три человека в четверг стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр города Кристиан Эстрози уточнил, что произошедшее можно считать терактом.

В тот же день в Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь. Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтрельбаФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры