Во французском Лионе началась стрельба около греческой церкви
В 7-м округе французского города Лион раздаются выстрелы, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Уточняется, что ЧП произошло около греческой церкви. Известно, что один человек получил ранение.
Ранее три человека в четверг стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр города Кристиан Эстрози уточнил, что произошедшее можно считать терактом.
В тот же день в Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь. Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
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