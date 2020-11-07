Во Франции задержали подозреваемого в нападении на лионского священника

Правоохранители Франции задержали человека, который подозревается в нападении на греческого православного священника в Лионе. Об этом пишет газета Parisien.

Во французском Лионе началась стрельба около греческой церкви

Им оказался мужчина. Его арестовали в пятницу.

Преступник признался, что выстрелил в священника.

Известно, что мужчина – гражданин Грузии. Задержана также его русская супруга.

Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

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ФОТО: pixabay.com
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