Во Франции задержали подозреваемого в нападении на лионского священника
7 ноября 202016:27
Правоохранители Франции задержали человека, который подозревается в нападении на греческого православного священника в Лионе. Об этом пишет газета Parisien.
Им оказался мужчина. Его арестовали в пятницу.
Преступник признался, что выстрелил в священника.
Известно, что мужчина – гражданин Грузии. Задержана также его русская супруга.
Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru