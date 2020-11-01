Во Франции задержали еще двоих подозреваемых по делу о нападении в соборе Ниццы

Полиция Франции задержала еще двоих мужчин, которых подозревают в организации нападения в соборе Ниццы.

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Задержанные мужчины 63 и 25 лет были задержаны в доме 29-летнего выходца из Туниса, который взят под стражу в городе Грас на юге Франции накануне вечером.

Напомним, три человека в четверг стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр города Кристиан Эстрози уточнил, что произошедшее можно считать терактом.

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ФОТО: twitter-аккаунт мэра Ниццы
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