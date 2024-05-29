Во Франции задержали десять чеченцев по подозрению в причастности к терроризму
Правоохранительные органы Франции задержали 10 уроженцев Чечни в рамках полицейской операции в ряде городов, включая Реймс, Страсбург и Тулузу. Об этом сообщает телеканал France 3.
Операция, которую организовала судебная полиция Меца, прошла в 12 городах, где проживает чеченская диаспора. У представителей чеченской общины, известных правоохранительным органам из-за их радикальных взглядов, были проведены обыски.
Их подозревают в связях с исламским экстремизмом, и они внесены в реестр S, который включает лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Полиция Франции еще в 2020 году заявляла, что чеченская община находится под пристальным наблюдением. Более 300 человек из Чечни входят в реестр по предупреждению радикализации террористического характера, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роснано» снова предупредило о риске банкротства
- Во Франции задержали десять чеченцев по подозрению в причастности к терроризму
- СМИ: Шольц поддерживает использование западного оружия для ударов по России
- В Белом доме признали свою причастность к выработке «формулы мира» Украины
- Суд взыщет с Deutsche Bank €238 млн по иску «Русхимальянса»
- В Пентагоне не опровергли сообщения о потере своего БПЛА в Йемене
- В Кисловодске местного жителя арестовали за поджог венков на мемориале
- ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
- В Ленинградской области подросток напал с ножом на продавца из-за денег
- Защита обжаловала отказ суда о переводе генерала Попова под домашний арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru