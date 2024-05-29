Во Франции задержали десять чеченцев по подозрению в причастности к терроризму

Их подозревают в связях с исламским экстремизмом, и они внесены в реестр S, который включает лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Полиция Франции еще в 2020 году заявляла, что чеченская община находится под пристальным наблюдением. Более 300 человек из Чечни входят в реестр по предупреждению радикализации террористического характера, передает «Радиоточка НСН».

