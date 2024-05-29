Во Франции задержали десять чеченцев по подозрению в причастности к терроризму

Правоохранительные органы Франции задержали 10 уроженцев Чечни в рамках полицейской операции в ряде городов, включая Реймс, Страсбург и Тулузу. Об этом сообщает телеканал France 3.

Операция, которую организовала судебная полиция Меца, прошла в 12 городах, где проживает чеченская диаспора. У представителей чеченской общины, известных правоохранительным органам из-за их радикальных взглядов, были проведены обыски.

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Их подозревают в связях с исламским экстремизмом, и они внесены в реестр S, который включает лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Полиция Франции еще в 2020 году заявляла, что чеченская община находится под пристальным наблюдением. Более 300 человек из Чечни входят в реестр по предупреждению радикализации террористического характера, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: interieur.gouv.fr
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомФранция

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