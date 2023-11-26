СМИ: Во Франции начались беспорядки после гибели подростка

«Крайне правые активисты - по оценкам, от 50 до 100 человек - вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-сюр-Изер», — сообщает радиостанция.



Известно, что из 20 задержанных трое ранены.



Участники беспорядков требовали правосудия для погибшего молодого человека.

Подросток погиб из-за нападения на него с ножом в ночь на 19 ноября в коммуне Креполь, напоминает телеканал BFMTV.





