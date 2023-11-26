СМИ: Во Франции начались беспорядки после гибели подростка
Во французском городе Роман-сюр-Изер из-за гибели подростка в результате поножовщины на празднике начались беспорядке. Работники правопорядка задержали 20 человек, передает радиостанция France Bleu.
«Крайне правые активисты - по оценкам, от 50 до 100 человек - вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-сюр-Изер», — сообщает радиостанция.
Известно, что из 20 задержанных трое ранены.
Участники беспорядков требовали правосудия для погибшего молодого человека.
Подросток погиб из-за нападения на него с ножом в ночь на 19 ноября в коммуне Креполь, напоминает телеканал BFMTV.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru