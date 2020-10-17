Четыре человека задержаны во Франции по делу об убийстве учителя чеченцем из Москвы

Полиция Франции задержала четырёх человек по делу об убийстве учителя под Парижем. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в судебных органах.

В пригороде Парижа обезглавлен учитель истории

Известно, что задержанные находятся под стражей, информирует RT. В их числе несовершеннолетний.

По версии силовиков, задержанные могли участвовать в подготовке к убийству, пишет Газета.ru.

Напомним, инцидент произошел в департаменте Валь-д'Уаз. Злоумышленник уничтожен полицией на месте преступления. Антитеррористический комитет прокуратуры занимается расследованием дела о терроризме.

По версии следствия, причиной убийства преподавателя стали его лекции, на которых он показывал школьникам карикатуры на исламских проповедников из журнала Charlie Hebdo.

По предварительной информации, 18-летний убийца является выходцем из Москвы. Фото отрезанной головы учителя он опубликовал в Twitter под ником Tchetchene_270 – «чечен_270».

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ФОТО: top.rbc.ru
ТЕГИ:ТерроризмУбийствоФранция
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