Четыре человека задержаны во Франции по делу об убийстве учителя чеченцем из Москвы

Известно, что задержанные находятся под стражей, информирует RT. В их числе несовершеннолетний.

По версии силовиков, задержанные могли участвовать в подготовке к убийству, пишет Газета.ru.

Напомним, инцидент произошел в департаменте Валь-д'Уаз. Злоумышленник уничтожен полицией на месте преступления. Антитеррористический комитет прокуратуры занимается расследованием дела о терроризме.

По версии следствия, причиной убийства преподавателя стали его лекции, на которых он показывал школьникам карикатуры на исламских проповедников из журнала Charlie Hebdo.

По предварительной информации, 18-летний убийца является выходцем из Москвы. Фото отрезанной головы учителя он опубликовал в Twitter под ником Tchetchene_270 – «чечен_270».

