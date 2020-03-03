Во Франции в заложники взята беременная женщина и пять детей

Мужчина взял в заложники беременную женщину и пять детей взял в городе Труа во Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина является супругом заложницы. В настоящее время полицейские ведут переговоры со злоумышленником, который закрылся с удерживаемыми в доме.

Отмечается, что мужчина открыл огонь по полиции, однако обошлось без пострадавших. Предварительной причиной произошедшего считаются семейный конфликт. Также отмечается, что у мужчины есть проблемы с психикой.

Накануне сообщалось, что в филиппинской столице Маниле экс-охранник захватил 27 заложников в торговом центре V-Mall.



