Во Франции в заложники взята беременная женщина и пять детей
Мужчина взял в заложники беременную женщину и пять детей взял в городе Труа во Франции. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, мужчина является супругом заложницы. В настоящее время полицейские ведут переговоры со злоумышленником, который закрылся с удерживаемыми в доме.
Отмечается, что мужчина открыл огонь по полиции, однако обошлось без пострадавших. Предварительной причиной произошедшего считаются семейный конфликт. Также отмечается, что у мужчины есть проблемы с психикой.
Накануне сообщалось, что в филиппинской столице Маниле экс-охранник захватил 27 заложников в торговом центре V-Mall.
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