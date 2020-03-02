В столице Филиппин экс-охранник взял в заложники 27 человек
2 марта 202010:08
В филиппинской столице Маниле экс-охранник захватил 27 заложников в торговом центре V-Mall, передает RT.
Как отмечается, на месте происшествия слышны звуки выстрелов. Посетителей торгового центра эвакуировали.
По словам мэра округа Сан-Хуан Френсиса Саморы, с захватчиком уже ведутся переговоры. По официальным данным, один человек пострадал и госпитализирован. Как заявили в компании, управляющей торговым центром, пострадавшим оказался бывший коллега нападавшего.
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