В столице Филиппин экс-охранник взял в заложники 27 человек

В филиппинской столице Маниле экс-охранник захватил 27 заложников в торговом центре V-Mall, передает RT.

Как отмечается, на месте происшествия слышны звуки выстрелов. Посетителей торгового центра эвакуировали.

По словам мэра округа Сан-Хуан Френсиса Саморы, с захватчиком уже ведутся переговоры. По официальным данным, один человек пострадал и госпитализирован. Как заявили в компании, управляющей торговым центром, пострадавшим оказался бывший коллега нападавшего.

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
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