Во Франции пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта
Пять человек, подозреваемых в подготовке теракта, задержали на востоке Франции. Об этом сообщает газета L'Est Républicain, ссылаясь на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).
Предполагаемые злоумышленники были задержаны в трех коммунах департамента Мерт и Мозель. По данным издания, пять граждан подозревают в создании преступной группы, целью которой была подготовка одного или нескольких терактов.
Ранее Белоруссия и Россия задержали около 20 групп, планировавших теракты на территории двух государств, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru