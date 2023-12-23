Во Франции пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта

Пять человек, подозреваемых в подготовке теракта, задержали на востоке Франции. Об этом сообщает газета L'Est Républicain, ссылаясь на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

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Предполагаемые злоумышленники были задержаны в трех коммунах департамента Мерт и Мозель. По данным издания, пять граждан подозревают в создании преступной группы, целью которой была подготовка одного или нескольких терактов.

Ранее Белоруссия и Россия задержали около 20 групп, планировавших теракты на территории двух государств, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети / TerrorNewsWorld
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