В Ижевске задержали готовившего теракт украинского агента

Украинский агент, готовившийся совершить теракт в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии, задержан в Ижевске. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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По данным ведомства, гражданин РФ 1990 года рождения по заданию украинской террористической организации готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства. У злоумышленника изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи с перепиской с координаторами.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

Ранее в Крыму арестовали членов украинской агентурной сети, планировавших диверсии в регионе, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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