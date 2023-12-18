В Ижевске задержали готовившего теракт украинского агента
Украинский агент, готовившийся совершить теракт в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии, задержан в Ижевске. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, гражданин РФ 1990 года рождения по заданию украинской террористической организации готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства. У злоумышленника изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи с перепиской с координаторами.
Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.
Ранее в Крыму арестовали членов украинской агентурной сети, планировавших диверсии в регионе, напоминает RT.
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