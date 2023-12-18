В Ижевске задержали готовившего теракт украинского агента

По данным ведомства, гражданин РФ 1990 года рождения по заданию украинской террористической организации готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства. У злоумышленника изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи с перепиской с координаторами.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

Ранее в Крыму арестовали членов украинской агентурной сети, планировавших диверсии в регионе, напоминает RT.

