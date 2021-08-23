Во Франции при крушении самолета погибли два человека
23 августа 202119:13
На севере Франции разбился легкомоторный самолет, два человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Крушение самолета произошло около аэродрома города Бондю. Среди погибших инструктор и ученик.
Причины крушения устанавливаются.
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23 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru