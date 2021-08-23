Во Франции при крушении самолета погибли два человека

На севере Франции разбился легкомоторный самолет, два человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

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Крушение самолета произошло около аэродрома города Бондю. Среди погибших инструктор и ученик.

Причины крушения устанавливаются.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:Крушение СамолётаФранция
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