СМИ: В Москву-реку упал частный самолет-амфибия

В Москву-реку около Коломны упал частный самолет-амфибия. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Сообщается, что самолет перевернулся во время посадки на воду.

Собеседник агентства предположил, что причиной падения стала ошибка пилотирования.

Ро предварительным данным, никто не пострадал.


Новость дополняется

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
ТЕГИ:СамолетМосква-река
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры