СМИ: В Москву-реку упал частный самолет-амфибия

В Москву-реку около Коломны упал частный самолет-амфибия. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Сообщается, что самолет перевернулся во время посадки на воду.

Собеседник агентства предположил, что причиной падения стала ошибка пилотирования.

Ро предварительным данным, никто не пострадал.



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