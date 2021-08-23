СМИ: В Москву-реку упал частный самолет-амфибия
23 августа 202112:17
В Москву-реку около Коломны упал частный самолет-амфибия. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Сообщается, что самолет перевернулся во время посадки на воду.
Собеседник агентства предположил, что причиной падения стала ошибка пилотирования.
Ро предварительным данным, никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru