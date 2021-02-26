Во Франции неизвестные застрелили 15-летнего подростка

Убийство произошло в 17:00 по местному времени (19:00 по Москве) в коммуне Бонди департамента Сен-Сен-Дени. Отмечается, что злоумышленники скрылись с места на скутере. По факту случившегося началось расследование.

В регионе Иль-де-Франс в течение недели уже происходили подобные инциденты. Так, в понедельник в департаменте Эссон в драке участников молодежных группировок погибла 14-летняя девочка, задержаны шесть подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Во вторник один подросток погиб во время драки с участием 60 человек.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен приказал усилить наряды полиции в регионе. Он признал, что подростковые потасовки в стране участились.

