СМИ: Число задержанных по делу об убийстве учителя во Франции выросло до девяти

Задержаны еще пять подозреваемых в подготовке убийства учителя во Франции. Всего под стражей находятся девять человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Четыре человека задержаны во Франции по делу об убийстве учителя чеченцем из Москвы

Первыми были задержаны четверо членов семьи 18-летнего убийцы – родители, 17-летний брат и дед. Операция по задержанию и обыски прошли в коммуне Эврё, уточняет РИА Новости.

Затем полицейские задержали еще пятерых человек. Один из них – отец убитого преподавателя, который транслировал видео с места преступления в соцсети и жаловался на обращение учителя, друг этого мужчины и еще трое человек.

Задержания произведены в коммунах департамента Ивелин - в Конфлан-Сент-Онорин и Шантелу.

Напомним, инцидент произошел в департаменте Валь-д'Уаз. Злоумышленник уничтожен полицией на месте преступления. Антитеррористический комитет прокуратуры занимается расследованием дела о терроризме.

По предварительной информации, 18-летний убийца является выходцем из Москвы. Фото отрезанной головы учителя он опубликовал в Twitter под ником Tchetchene_270 – «чечен_270».

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ФОТО: pxhere.com
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