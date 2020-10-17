СМИ: Число задержанных по делу об убийстве учителя во Франции выросло до девяти

Первыми были задержаны четверо членов семьи 18-летнего убийцы – родители, 17-летний брат и дед. Операция по задержанию и обыски прошли в коммуне Эврё, уточняет РИА Новости.

Затем полицейские задержали еще пятерых человек. Один из них – отец убитого преподавателя, который транслировал видео с места преступления в соцсети и жаловался на обращение учителя, друг этого мужчины и еще трое человек.

Задержания произведены в коммунах департамента Ивелин - в Конфлан-Сент-Онорин и Шантелу.

Напомним, инцидент произошел в департаменте Валь-д'Уаз. Злоумышленник уничтожен полицией на месте преступления. Антитеррористический комитет прокуратуры занимается расследованием дела о терроризме.

По предварительной информации, 18-летний убийца является выходцем из Москвы. Фото отрезанной головы учителя он опубликовал в Twitter под ником Tchetchene_270 – «чечен_270».

