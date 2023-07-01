Во Франции назвали число задержанных во время беспорядков минувшей ночью
Во Франции в результате беспорядков полиция задержала более 1,3 тысячи человек, сообщил в субботу телеканал BFMTV.
В стране уже третьи сутки царят хаос и анархия после убийства полицейским 17-летнего подростка.
Полицейские применяют жесткие методы задержания, используется бронетехника
Ограблено восемь полицейских участков, четыре склада с оружием, множество полицейских машин.
По данным МВД страны, пострадали около 80 стражей порядка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Бунтовщики в Лионе впервые применили огнестрельное оружие и гранатометы. Здания горят в Тулузе, Лионе, Париже и других городах – всего на карте бунтов зафиксированы возгорания более чем в 100 населенных пунктах.
Только в ночь на субботу участники протестов подожгли более 1,3 тысяч автомобилей, 234 здания, произошло более 2,5 тыс. различных поджогов в общественных местах.
Новая волна протестов началась во Франции после того, как во вторник в пригороде Парижа полицейский случайно застрелил 17-летнего гражданина алжирского происхождения, нарушившего правила дорожного движения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru