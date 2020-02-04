Во Франции нашли мертвым чеченского блогера, критиковавшего Кадырова

4 февраля 202019:25

Чеченский блогер Имран Алиев был найден мертвым в номере отеля во французском городе Лилль. Как сообщают местные СМИ, на теле мужчины найдены ножевые ранения.

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Отмечается, что рядом с телом нашли нож, сам номер был снят на двоих человек. В убийстве блогера подозревается его спутник.

Алиев, более известный по прозвищу Мансур, неоднократно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. В полиции считают, что смерть блогера имеет политической подтекст.

Также сообщается, что ранее на Алиева уже совершалось покушение, однако ему удалось выжить.

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ФОТО: top.rbc.ru
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