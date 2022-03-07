Во Франции напали на представительство Россотрудничества
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что на представительство Россотрудничества в Париже в ночь с 6 на 7 марта было совершено нападение.
По её словам, в здание Русского Дома была брошена бутылка с горючей жидкостью, однако она не долетела до цели и попала в забор, никто не пострадал.
«Точно таким же нападениям регулярно подвергались российские представительства на территории Украины до 2022 года, в частности Генконсульство РФ во Львове в декабре 2021 года. Поэтому не надо делать вид, что подобные экстремистские действия - это некий «справедливый гнев» в связи со спецоперацией ВС России», - подчеркнула она.
Ранее Захарова заявила, что отправной точкой специальной военной операции России на Украине стала антинациональная политика киевских властей, сообщает телеканал «360».
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