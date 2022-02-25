Захарова назвала цель российской операции на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что цель российской операции на Украине — привлечь марионеточный режим в Киеве к ответственности.
По её словам, «нынешние деятели» должны ответить за совершенные преступления, в том числе, против российских граждан.
«Задача операции - привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим к ответственности за совершённые в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан РФ», - сказала она.
Ранее Евросоюз ввёл санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, сообщает RT. В чёрный список попала, в том числе, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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