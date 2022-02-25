Захарова назвала цель российской операции на Украине

По её словам, «нынешние деятели» должны ответить за совершенные преступления, в том числе, против российских граждан.

«Задача операции - привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим к ответственности за совершённые в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан РФ», - сказала она.

Ранее Евросоюз ввёл санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, сообщает RT. В чёрный список попала, в том числе, официальный представитель МИД России Мария Захарова.