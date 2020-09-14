Во Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального

Как утверждается в заявлении, власти ФРГ привлекали к повторному анализу проб лаборатории в Швеции и Франции. Кроме того, процесс по проверке проб запустила и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло», - говорится в тексте.

Российские врачи, которые лечили Навального сразу после госпитализации, не выявили в его организме следов отравления ядом. О «Новичке» в анализах впервые заявили врачи Бундесвера после того, как Навального доставили в берлинскую клинику Charite.

