Во Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального
Результаты исследований в трёх независимых лабораториях подтверждают, что российский политик Алексей Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Об этом сообщило в понедельник, 14 сентября, правительство Германии.
Как утверждается в заявлении, власти ФРГ привлекали к повторному анализу проб лаборатории в Швеции и Франции. Кроме того, процесс по проверке проб запустила и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло», - говорится в тексте.
Российские врачи, которые лечили Навального сразу после госпитализации, не выявили в его организме следов отравления ядом. О «Новичке» в анализах впервые заявили врачи Бундесвера после того, как Навального доставили в берлинскую клинику Charite.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 449 / сут.
Умерли
18 578+94 / сут.
Выздоровели
876 тыс.+2 690 / сут.
- Во Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального
- Силовики задержали в Белоруссии 774 человека на протестах в воскресенье
- «Единая Россия» потеряла большинство в горсовете Новосибирска и думе Томска
- СМИ рассказали о нестыковках в заявлениях ФРГ по Навальному
- Куба открылась для иностранных туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru