СМИ рассказали о нестыковках в заявлениях ФРГ по Навальному
Чем тяжелее обвинения со стороны Германии по инциденту с Алексеем Навальным, тем больше появляется открытых вопросов, заявили авторы публикации на сайте журнала The European. В ней они перечислили нестыковки в «деле Навального».
Авторы материала полагают, что если бы Навальный действительно был бы отравлен спецслужбами РФ, то его не выпустили бы лечиться в Берлин. Европейские врачи также заявили о необходимости обстоятельного расследования, но от помощи России отказались, приводит Ura.ru доводы авторов статьи.
В материале также высказывается предположение, что при отравлении веществом «Новичок», о котором говорит Берлин, пострадали бы и окружающие люди, включая врачей. Однако ни в России, ни в Германии не приняли мер защиты, подобных тому, как это было в Солсбери при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Кроме того, отмечается, что европейские врачи не подтвердили документами данные об отравляющих веществах в организме Навального. Документально они не опровергли даже выводы врачей в Омске, которые заявили о нарушении обмена веществ.
Навальному стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву 20 августа. Он потерял сознание, потом впал в кому. Его госпитализировали в омскую БСМП-1. Спустя примерно сутки российские врачи разрешили транспортировать пациента ,его доставили в берлинскую клинику Charite. На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что политик якобы полностью пришёл в сознание и даже вспомнил события, предшествующие госпитализации.
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