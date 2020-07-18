Во Франции горит один из крупнейших готических соборов XV века
В городе Нант (Франция) загорелся собор Святых Петра и Павла. Особенность строения в том, что храм представляет собой копию собора Парижской богоматери чуть меньшей высоты.
Собор в Нанте, один из крупнейших в готической архитектуре, был заложен в 1434 году, сообщает французское издание 20 Minutes.
Сообщается, что огонь распространяется внутри здания. С ним борются около 70 пожарных расчетов.
О жертвах и пострадавших пока не известно, отмечает РБК.
Напомним, в 2019 году в Париже произошел пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Инцидент произошел 15 апреля, огонь в парижском соборе удалось погасить спустя 12 часов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru