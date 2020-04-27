Архитекторы возобновили восстановление Нотр-Дама
Группа архитекторов прибыла на строительную площадку по восстановлению после пожара Собора Парижского Богоматери. Как отмечает Интерфакс, там они коллегиально примут решение о дальнейшем ходе работ.
Отмечается, что восстановление Нотр-Дама не велось в течение полутора месяцев из-за вспышки коронавируса. Сейчас специалисты инспектируют площадку и готовят её к работе. На следующей неделе туда приедут строители. Из-за риска распространения инфекции количество работников решено было сократить — вместо 170-ти на объекте будут задействованы 50 человек.
Напомним, крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл вечером 15 апреля прошлого года. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша. При этом, сама структура Нотр-Дама и его главные произведения искусства уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился восстановить собор к 2024 году.
Ранее НСН писала, что российские эксперты официально приглашены французской стороной, чтобы участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.
«Мы поддерживаем контакты в том, что касается этого вопроса, и мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери... Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут», - цитирует РИА Новости заявление посла Франции в России Сильви Берманн.
Она также отметила, что оказалась под впечатлением «большого сострадания» со стороны россиян из-за пожара в Нотр-Даме.
Напомним, инцидент произошел 15 апреля, огонь в парижском соборе удалось погасить спустя 12 часов.
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