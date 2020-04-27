Архитекторы возобновили восстановление Нотр-Дама

Группа архитекторов прибыла на строительную площадку по восстановлению после пожара Собора Парижского Богоматери. Как отмечает Интерфакс, там они коллегиально примут решение о дальнейшем ходе работ.

Отмечается, что восстановление Нотр-Дама не велось в течение полутора месяцев из-за вспышки коронавируса. Сейчас специалисты инспектируют площадку и готовят её к работе. На следующей неделе туда приедут строители. Из-за риска распространения инфекции количество работников решено было сократить — вместо 170-ти на объекте будут задействованы 50 человек.

Напомним, крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл вечером 15 апреля прошлого года. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша. При этом, сама структура Нотр-Дама и его главные произведения искусства уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился восстановить собор к 2024 году.