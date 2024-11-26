Во дворе Краснодара пьяный водитель налетел на припаркованные машины, устроив пожар
26 ноября 202411:22
Во дворе Краснодара пьяный водитель Honda Civic устроил ДТП с припаркованными машинами, передает РЕН ТВ.
В результате столкновения машина перевернулась и загорелась. Позже огонь перекинулся на другие автомобили.
К тушению очага возгорания привлекли семь человек личного состава и две машины. В результате инцидента никто не пострадал, были повреждены пять машин.
Ранее в деревне Бесовец Прионежского района Карелии произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru