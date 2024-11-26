Во дворе Краснодара пьяный водитель налетел на припаркованные машины, устроив пожар

В результате столкновения машина перевернулась и загорелась. Позже огонь перекинулся на другие автомобили.



К тушению очага возгорания привлекли семь человек личного состава и две машины. В результате инцидента никто не пострадал, были повреждены пять машин.

Ранее в деревне Бесовец Прионежского района Карелии произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, напоминает «Свободная пресса».

