Во дворе Краснодара пьяный водитель налетел на припаркованные машины, устроив пожар

Во дворе Краснодара пьяный водитель Honda Civic устроил ДТП с припаркованными машинами, передает РЕН ТВ.

В Ленобласти 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В результате столкновения машина перевернулась и загорелась. Позже огонь перекинулся на другие автомобили.

К тушению очага возгорания привлекли семь человек личного состава и две машины. В результате инцидента никто не пострадал, были повреждены пять машин.

Ранее в деревне Бесовец Прионежского района Карелии произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарДТПКраснодарский Край

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