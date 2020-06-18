Внук хабаровского экс-губернатора получил 12 суток за пьяное ДТП

Мировой суд Москвы арестовал на 12 суток внука бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игоря, который накануне устроил крупное ДТП в российской столице. В тот момент молодой человек был пьян.

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«Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

ДТП произошло вечером 17 июня в центре Москвы. Игорь Ишаев, двигаясь на своем Porsche, совершил столкновение с двумя автомобилями. Освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

При этом ранее Ишаев был лишен водительского удостоверения и не имеет права садиться за руль. Однако молодой человек заявил, что выпил «три бутылки пива» уже после ДТП, сообщает NEWS.ru

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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