Внук хабаровского экс-губернатора получил 12 суток за пьяное ДТП
Мировой суд Москвы арестовал на 12 суток внука бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игоря, который накануне устроил крупное ДТП в российской столице. В тот момент молодой человек был пьян.
«Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.
ДТП произошло вечером 17 июня в центре Москвы. Игорь Ишаев, двигаясь на своем Porsche, совершил столкновение с двумя автомобилями. Освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
При этом ранее Ишаев был лишен водительского удостоверения и не имеет права садиться за руль. Однако молодой человек заявил, что выпил «три бутылки пива» уже после ДТП, сообщает NEWS.ru
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