Внук хабаровского экс-губернатора получил 12 суток за пьяное ДТП

«Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

ДТП произошло вечером 17 июня в центре Москвы. Игорь Ишаев, двигаясь на своем Porsche, совершил столкновение с двумя автомобилями. Освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

При этом ранее Ишаев был лишен водительского удостоверения и не имеет права садиться за руль. Однако молодой человек заявил, что выпил «три бутылки пива» уже после ДТП, сообщает NEWS.ru

