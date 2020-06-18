Венок от Ефремова таинственно вернулся на могилу погибшего по его вине Захарова
Актер Михаил Ефремов передал венок на могилу рязанца Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине артиста.
Как сообщает «МК в Рязани», венок от артиста родственники покойного заметили на могиле на девятый день со дня смерти. Гражданская супруга Захарова попыталась избавиться от венка и вынесла его за ограду, однако вскоре цветы снова оказались на могиле.
Дорожная авария с участием Ефремова и Захарова произошла вечером 8 июня. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади Москвы, врезавшись в фургон. В результате вскоре после госпитализации сидевший за рулем фургона Захаров скончался. Тесты выявили у Ефремова в крови алкоголь и наркотики.
Накануне Ефремов в очередной раз был доставлен в отдел полиции. Как заявил его адвокат, допрос длился 6 часов, передает РИА ФАН.
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