Венок от Ефремова таинственно вернулся на могилу погибшего по его вине Захарова

Как сообщает «МК в Рязани», венок от артиста родственники покойного заметили на могиле на девятый день со дня смерти. Гражданская супруга Захарова попыталась избавиться от венка и вынесла его за ограду, однако вскоре цветы снова оказались на могиле.



Дорожная авария с участием Ефремова и Захарова произошла вечером 8 июня. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади Москвы, врезавшись в фургон. В результате вскоре после госпитализации сидевший за рулем фургона Захаров скончался. Тесты выявили у Ефремова в крови алкоголь и наркотики.



Накануне Ефремов в очередной раз был доставлен в отдел полиции. Как заявил его адвокат, допрос длился 6 часов, передает РИА ФАН.

