Внук экс-губернатора Ишаева раскрыл подробности ДТП в центре Москвы
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, ставший виновником аварии в центре столицы, раскрыл подробности громкого ДТП. Как отмечает РЕН ТВ, ранее лишенный прав молодой человек заявил, что «не так часто садится за руль», подчеркнув, что сделал это ради того, чтобы помочь некой девушке, которой «стало плохо».
Кроме того, Ишаев подчеркнул, что якобы садился за руль трезвый, а выпил уже после ДТП.
Напомним, ДТП произошло вечером 17 июня в центре Москвы. Игорь Ишаев, двигаясь на своем Porsche, совершил столкновение с двумя автомобилями. Как отмечает РБК, освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже был лишен водительских прав. В 2017 году он на скорости 309 км/ч протаранил три автомобиля, включая фуру, на МКАД, подчеркивает Утро.ру.
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