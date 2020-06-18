Внук экс-губернатора Ишаева раскрыл подробности ДТП в центре Москвы

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, ставший виновником аварии в центре столицы, раскрыл подробности громкого ДТП. Как отмечает РЕН ТВ, ранее лишенный прав молодой человек заявил, что «не так часто садится за руль», подчеркнув, что сделал это ради того, чтобы помочь некой девушке, которой «стало плохо».

Кроме того, Ишаев подчеркнул, что якобы садился за руль трезвый, а выпил уже после ДТП.