«Вызвало шок!»: В Госдуме убийство экс-мэра Самары назвали «расчетливым»

«Мы познакомились с Тарховым в 2000 году, когда он баллотировался на пост губернатора Самарской области, я работал у него в предвыборном штабе одним из руководителей. Человек он был к тому моменту достаточно популярный в регионе, последний советский руководитель. Сам по себе Тархов был неплохим человеком, но был не очень обязательным, не держал свое слово, мог забыть свои обещания. Во время выборов политтехнологи настаивали на том, чтобы в одной из газет вышла «чернушная» публикация о сыне на тот момент губернатора Титова. Я отказался тогда публиковать этот материал, Тархов занял мою сторону. Он не считал правильным трогать детей, семью кандидатов. Это его характеризует как человека», - рассказал он.

По его словам, Тархов был «бестолковым» руководителем, но люди относились к нему хорошо. Характер преступления говорит о том, что все было спланировано заранее.

«В 2006 году мы с ним вместе участвовали в выборах мэра Самары, он тогда выиграл, я занял третье место. У нас были разные встречи и консультации о возможной поддержке его во втором туре. Я ему в этой поддержке отказал. На посту мэра он себя проявил негативно, все должности раздал группам, которые финансировали его кампанию. Сам он практически ничем не руководил. Потом он проиграл выборы, его из публичного пространство удалили. Как руководитель он был бестолковый, но люди к нему относились беззлобно, потому что человек он был достаточно добродушный, по головам не лез, криминалом сам не занимался. Поэтому это жестокое убийство у самарцев вызвало шок, люди жалеют Тархова. Я о существовании внучки узнал вчера, сейчас говорят, что она употребляет, можно гадать… Ей около 30 лет, это уже состоявшийся человек, а преступление говорит о том, что это расчётливое убийство, которое продумывалось, скрывались следы преступления и так далее», - отметил Матвеев.

Также Матвеев вспомнил скандал с участием дочери Тархова, которая в 90-е годы была женой криминального авторитета, а теперь отбывает наказание.

«Единственная история была несколько лет назад, когда выяснилось, что его дочь Людмила в 90-е годы была женой местного криминального авторитета по кличке «Лорд». Я так понимаю, что эта внучка Екатерина – это дочь Людмила и этого «Лорда». Людмила тогда вымогала деньги у местного коммерсанта по фамилии Милеев, 200 миллионов рублей, чтобы не публиковать некий компромат против него. Тогда Виктор Тархов появился в суде, дал показания, обеляющие дочь, поддержав фантастическую историю. В итоге дочь Людмила получила семь лет, она находится в местах заключения», - заключил собеседник НСН.

Внучку экс-мэра Самары 29-летнюю Екатерину Тархову арестовали на два месяца по статье об убийстве, сообщили РИА Новости со ссылкой на суд. Ранее RTVI сообщил, что тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи были обнаружены в бочках, где они хранились около месяца после их убийства. По предварительным данным, причиной смерти супругов стали не огнестрельные ранения, а избиение, передает «Радиоточка НСН».

