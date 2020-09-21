Внедорожник сбил пешеходов в центре Москвы

На улице Остоженка в центре Москвы столкнулись два автомобиля. Один из них после удара вынесло на тротуар, где находились люди. Об этом, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, пострадали два человека.

Авария произошла ранее в понедельник, 21 сентября, на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. После столкновения двух иномарок одну из машин откинуло на тротуар, в этот момент там находились люди, отмечает Свободная пресса.

Машина скорой помощи перевернулась в ходе ДТП в Москве

Ранее стало известно, что ДТП с участием пяти автомобилей произошло на юге Москвы, в результате чего там возникли затруднения в дорожном движении. Этот инцидент произошел 17 сентября на улице Андропова. Сообщалось, что в некоторых машинах люди оказались заблокированы, для того, чтобы помочь им выбраться из авто, к месту ДТП вызвали спасателей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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