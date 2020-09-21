Внедорожник сбил пешеходов в центре Москвы

На улице Остоженка в центре Москвы столкнулись два автомобиля. Один из них после удара вынесло на тротуар, где находились люди. Об этом, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, пострадали два человека.

Авария произошла ранее в понедельник, 21 сентября, на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. После столкновения двух иномарок одну из машин откинуло на тротуар, в этот момент там находились люди, отмечает Свободная пресса.