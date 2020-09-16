Машина скорой помощи перевернулась в ходе ДТП в Москве

Машина скорой помощи попала в ДТП в Москве и опрокинулась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предварительно, в аварии пострадали два человека. Инцидент произошел на юге Москвы на Велозаводской улице.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Накануне сообщалось о ДТП на Варшавском шоссе Москвыс участием двух машин. В результате происшествия погиб один человек.

