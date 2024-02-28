ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков
Бюро по борьбе с наркотиками и ВМС Индии задержали контрабанду 3,3 тонны наркотиков, перехваченная партия стала одной из крупнейших за последние годы. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС.
Инцидент произошел во вторник. Операция была начата после обнаружения подозрительного судна патрульным противолодочным самолетом ВМС Boeing P-8 Poseidon. По данным ведомства, корабль перевозил более 3 т гашиша, 158 кг метамфетамина, 25 кг морфина.
«Это крупнейшая за последние годы перехваченная партия наркотиков с точки зрения объема контрабандного товара», — приводит ТАСС сообщение ВМС.
Стоимость конфискованных веществ оценили в $120 млн. Экипаж судна передан правоохранительным органам, предварительно, речь идет о пяти иностранных гражданах.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе РФ пресекли три канала контрабанды наркотиков из Казахстана и Китая, пишет Ura.ru.
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