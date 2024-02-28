ВМС Индии перехватили судно с 3,3 тонны наркотиков

Инцидент произошел во вторник. Операция была начата после обнаружения подозрительного судна патрульным противолодочным самолетом ВМС Boeing P-8 Poseidon. По данным ведомства, корабль перевозил более 3 т гашиша, 158 кг метамфетамина, 25 кг морфина.

«Это крупнейшая за последние годы перехваченная партия наркотиков с точки зрения объема контрабандного товара», — приводит ТАСС сообщение ВМС.

Стоимость конфискованных веществ оценили в $120 млн. Экипаж судна передан правоохранительным органам, предварительно, речь идет о пяти иностранных гражданах.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе РФ пресекли три канала контрабанды наркотиков из Казахстана и Китая, пишет Ura.ru.

