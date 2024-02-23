В Великобритании изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило об изъятии крупнейшей за всю историю страны партии кокаина. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство вместе с пограничной службой изъяли 5,7 тонны кокаина в порту Саутгемптона. Пачки обнаружили в грузе бананов. По данным ведомства, конечным пунктом был порт Гамбурга.
«Вероятно, это самая крупная в истории конфискация наркотиков класса А в Великобритании», - сказано в заявлении.
В конце января в Санкт-Петербурге изъяли партию кокаина стоимостью 13 миллиардов рублей. Наркотики находились в контейнере, который прибыл из бельгийского Антверпена, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru