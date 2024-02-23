В Великобритании изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило об изъятии крупнейшей за всю историю страны партии кокаина. Об этом пишет РИА Новости.

В порту Санкт-Петербурга изъяли более тонны кокаина

Агентство вместе с пограничной службой изъяли 5,7 тонны кокаина в порту Саутгемптона. Пачки обнаружили в грузе бананов. По данным ведомства, конечным пунктом был порт Гамбурга.

«Вероятно, это самая крупная в истории конфискация наркотиков класса А в Великобритании», - сказано в заявлении.

В конце января в Санкт-Петербурге изъяли партию кокаина стоимостью 13 миллиардов рублей. Наркотики находились в контейнере, который прибыл из бельгийского Антверпена, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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