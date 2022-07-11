Власти Запорожья: Совершивший покушение на главу администрации Мелитопольского района ликвидирован
Совершивший попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожья Андрея Сигуту ликвидирован. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в Telegram.
Ранее замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов заявил о попытке покушения на Сигуту. По словам Селиванова, нападение было совершено «украинским режимом» в ночь на понедельник. Сигута не пострадал, отмечает телеканал «360».
«В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя», — рассказал Рогов о произошедшем.
Злоумышленника обнаружили и попытались задержать, тот оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru