Власти Запорожья: Совершивший покушение на главу администрации Мелитопольского района ликвидирован

Совершивший попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожья Андрея Сигуту ликвидирован. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в Telegram.

В Запорожье сообщили о покушении на главу администрации Мелитопольского района

Ранее замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов заявил о попытке покушения на Сигуту. По словам Селиванова, нападение было совершено «украинским режимом» в ночь на понедельник. Сигута не пострадал, отмечает телеканал «360».

«В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя», — рассказал Рогов о произошедшем.

Злоумышленника обнаружили и попытались задержать, тот оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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