Власти выплатят компенсацию семьям пострадавших при стрельбе в брянской школе

Он также указал, что семьи школьников, получивших тяжелые ранения, получат по 500 тысяч рублей, и по 300 тысяч рублей — с ранениями лёгкой степени.

«Страшная трагедия, произошедшая в гимназии N5, — наша общая беда и боль. Наш долг — поддержать семьи тех, кто пострадал», - написал глава региона.

Ранее 14-летняя ученица брянской школы №5 принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли два человека, в том числе стрелявшая, пятеро пострадали.

