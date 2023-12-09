Власти выплатят компенсацию семьям пострадавших при стрельбе в брянской школе
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что семье девочки, погибшей при стрельбе в школе №5 Брянска, выплатят миллион рублей.
Он также указал, что семьи школьников, получивших тяжелые ранения, получат по 500 тысяч рублей, и по 300 тысяч рублей — с ранениями лёгкой степени.
«Страшная трагедия, произошедшая в гимназии N5, — наша общая беда и боль. Наш долг — поддержать семьи тех, кто пострадал», - написал глава региона.
Ранее 14-летняя ученица брянской школы №5 принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли два человека, в том числе стрелявшая, пятеро пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru