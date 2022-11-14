Власти: Теракт в Стамбуле совершила связанная с РПК гражданка Сирии

Теракт в Стамбуле совершила гражданка Сирии, связанная с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления безопасности Стамбула.

В Турции по делу о теракте задержаны 46 человек

«Задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир на допросе призналась, что является членом РПК», — отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, женщина была направлена в Турцию из сирийского города Кобани.

Взрыв на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел в воскресенье. В результате шесть человек погибли, более 80 пострадали. Турецкий Минюст признал произошедшее терактом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СирияТерактСтамбулТурция
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