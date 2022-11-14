Власти: Теракт в Стамбуле совершила связанная с РПК гражданка Сирии
Теракт в Стамбуле совершила гражданка Сирии, связанная с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления безопасности Стамбула.
«Задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир на допросе призналась, что является членом РПК», — отмечается в сообщении.
По данным правоохранителей, женщина была направлена в Турцию из сирийского города Кобани.
Взрыв на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел в воскресенье. В результате шесть человек погибли, более 80 пострадали. Турецкий Минюст признал произошедшее терактом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru