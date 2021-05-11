Власти Татарстана заявляют, что нападавший на школу был один
Власти Татарстана опровергли информацию о двух участниках вооруженного нападения на школу №175 в Казани, в результате которого во вторник погибли, по меньшей мере, семь детей.
«Напавший был один, данные о двух – недействительны», - сказала журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
В Следственном комитете России ранее сообщили, что нападавший задержан. Это местный житель 2001 года рождения. По данным ведомства, вооруженный молодой человек ворвался в школу и открыл там стрельбу.
Национальный антитеррористический комитет сообщил о гибели 7 детей. Эту информацию подтвердил президент Татарстана Рустам Минниханов, выехавший на место трагедии. «Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале», - сказал Минниханов телеканалу «Россия 24».
Между тем, СМИ сообщали о гибели 11 человек. При этом они утверждали, что нападавших было двое, им было 17 и 19 лет. Один из участников нападения был задержан, а второй, якобы, убит.
СМИ уже обнародовали имя задержанного. По данным Telegram-канала Baza, это 19-летний Ильназ Галявиев.
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и многие другие политики уже выразили соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Казани.
Ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что стрелявший в казанской школе мог «слететь с катушек», попав под влияние экстремистов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 115 / сут.
Умерли
114 тыс.+329 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 009 / сут.
- Истребитель Су-30 не допустил нарушения границы России тремя французскими самолётами
- ЕСПЧ удовлетворил иск «Новой газеты» против России
- Власти Татарстана заявляют, что нападавший на школу был один
- Шойгу призвал не допускать в армию употреблявших наркотики граждан
- Жириновский предложил запретить СМИ освещать стрельбу в школах
- Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Казани
- В Кремле пообещали рост публичной активности Путина после вакцинации
- Во всех школах Казани 12 мая отменили занятия
- СК возбудил уголовное дело после стрельбы в казанской школе
- Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru