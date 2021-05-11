Власти Татарстана заявляют, что нападавший на школу был один

Власти Татарстана опровергли информацию о двух участниках вооруженного нападения на школу №175 в Казани, в результате которого во вторник погибли, по меньшей мере, семь детей.

«Напавший был один, данные о двух – недействительны», - сказала журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

В Следственном комитете России ранее сообщили, что нападавший задержан. Это местный житель 2001 года рождения. По данным ведомства, вооруженный молодой человек ворвался в школу и открыл там стрельбу.

Национальный антитеррористический комитет сообщил о гибели 7 детей. Эту информацию подтвердил президент Татарстана Рустам Минниханов, выехавший на место трагедии. «Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале», - сказал Минниханов телеканалу «Россия 24».

Между тем, СМИ сообщали о гибели 11 человек. При этом они утверждали, что нападавших было двое, им было 17 и 19 лет. Один из участников нападения был задержан, а второй, якобы, убит.

СМИ уже обнародовали имя задержанного. По данным Telegram-канала Baza, это 19-летний Ильназ Галявиев.

«Слетел с катушек». Ветеран ФСБ объяснил бойню в казанской школе

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и многие другие политики уже выразили соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Казани.

Ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что стрелявший в казанской школе мог «слететь с катушек», попав под влияние экстремистов.

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:СтрельбаШколаКазань
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