Власти Татарстана заявляют, что нападавший на школу был один

Власти Татарстана опровергли информацию о двух участниках вооруженного нападения на школу №175 в Казани, в результате которого во вторник погибли, по меньшей мере, семь детей.

«Напавший был один, данные о двух – недействительны», - сказала журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

В Следственном комитете России ранее сообщили, что нападавший задержан. Это местный житель 2001 года рождения. По данным ведомства, вооруженный молодой человек ворвался в школу и открыл там стрельбу.

Национальный антитеррористический комитет сообщил о гибели 7 детей. Эту информацию подтвердил президент Татарстана Рустам Минниханов, выехавший на место трагедии. «Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале», - сказал Минниханов телеканалу «Россия 24».

Между тем, СМИ сообщали о гибели 11 человек. При этом они утверждали, что нападавших было двое, им было 17 и 19 лет. Один из участников нападения был задержан, а второй, якобы, убит.

СМИ уже обнародовали имя задержанного. По данным Telegram-канала Baza, это 19-летний Ильназ Галявиев.