Власти Татарстана назвали «фейками» сообщения СМИ о втором казанском стрелке
В правительстве Татарстана подтвердили, что стрельбу в школе Казани 11 мая устроил один человек, опровергнув информацию СМИ о его сообщнике.
Сразу после первых сообщений о стрельбе в Казани ряд СМИ сообщили о двух нападавших, указав их возраст – 17 и 19 лет. Утверждалось, что один стрелок задержан, второй убит. Однако позже власти опровергли эту информацию.
"Вчера в течение вечера мы боролись, другим словом это не назовешь, с фейками", - сказала в среду журналистам вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
По ее словам, школа оборудована камерами видеонаблюдения, которые засняли только одного нападавшего.
В результате стрельбы в школе №175 Казани, которую устроил 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семеро восьмиклассников. Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей. 23 пострадавших остаются в больницах. Восьмерых из них эвакуируют из Казани в Москву.
Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура, во всех школах Казани занятия сегодня отменены. Атаковавший гимназию задержан, первые показания он давал накануне.
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