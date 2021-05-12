Власти Татарстана назвали «фейками» сообщения СМИ о втором казанском стрелке

В правительстве Татарстана подтвердили, что стрельбу в школе Казани 11 мая устроил один человек, опровергнув информацию СМИ о его сообщнике.

Сразу после первых сообщений о стрельбе в Казани ряд СМИ сообщили о двух нападавших, указав их возраст – 17 и 19 лет. Утверждалось, что один стрелок задержан, второй убит. Однако позже власти опровергли эту информацию.

"Вчера в течение вечера мы боролись, другим словом это не назовешь, с фейками", - сказала в среду журналистам вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

По ее словам, школа оборудована камерами видеонаблюдения, которые засняли только одного нападавшего.

В результате стрельбы в школе №175 Казани, которую устроил 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семеро восьмиклассников. Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей. 23 пострадавших остаются в больницах. Восьмерых из них эвакуируют из Казани в Москву.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура, во всех школах Казани занятия сегодня отменены. Атаковавший гимназию задержан, первые показания он давал накануне.

