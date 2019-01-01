Происшествия
Экипаж судна сейчас задержан, им предъявлены обвинения. Прокуратура ведет расследование инцидента.
Власти США изъяли кокаин на миллиард долларов
19 июня01:06
Прокуратура Восточного округа Пенсильвании сообщила об изъятии около 16,5 тонн кокаина в Филадельфии. «Уличная» стоимость которого превышает 1 млрд долларов, передает «Синьхуа». Это крупнейшая партия кокаина, изъятая правоохранительными органами в этом районе.
Экипаж судна сейчас задержан, им предъявлены обвинения. Прокуратура ведет расследование инцидента.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:США
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