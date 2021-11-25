Власти сообщили о еще девяти погибших при ЧП на шахте в Кузбассе
Число погибших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 10, спасатели обнаружили тела еще девяти горняков. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
Ранее власти подтверждали гибель одного человека, при этом СМИ заявляли о 11 погибших.
«Работа в шахте приостановлена. На поверхность вывели 237 человек. В шахте остаются 49 человек, на 15:05 (11:05 мск) девять из них обнаружены погибшими», — говорится в сообщении.
Позже в МЧС сообщили, что из шахты эвакуировали 239 человек.
Утром в четверг стало известно о задымлении на шахте «Листвяжная», ЧП произошло в вентиляционном штреке глубиной 250 метров. На момент инцидента в шахте находились 287 горняков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- Песков: В вопросе непопулярных ковидных мер Путин придерживается баланса
- В Кремле рассказали о поручениях Путина по спасению шахтеров в Кузбассе
- Россиянин получил срок за убийство мачехи битой
- В Черное море направляется американский ракетный эсминец Arleigh Burke
- Лукашенко: Оппозиция выработала новый план дестабилизации Белоруссии
- В России выявили 33 796 новых случаев COVID-19 за сутки
- Власти сообщили о еще девяти погибших при ЧП на шахте в Кузбассе
- СК возбудил дело на блогера, справившего нужду у фотографии ветерана
- «Спутник М» сформировал клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев
- Экс-депутат Рады: Зеленский введет на Украине военное положение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru