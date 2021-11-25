Власти сообщили о еще девяти погибших при ЧП на шахте в Кузбассе

Ранее власти подтверждали гибель одного человека, при этом СМИ заявляли о 11 погибших.

«Работа в шахте приостановлена. На поверхность вывели 237 человек. В шахте остаются 49 человек, на 15:05 (11:05 мск) девять из них обнаружены погибшими», — говорится в сообщении.

Позже в МЧС сообщили, что из шахты эвакуировали 239 человек.

Утром в четверг стало известно о задымлении на шахте «Листвяжная», ЧП произошло в вентиляционном штреке глубиной 250 метров. На момент инцидента в шахте находились 287 горняков.

