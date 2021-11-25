СМИ: В результате ЧП в шахте в Кузбассе погибли 11 человек
Число погибших при задымлении на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.
Ранее в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева сообщалось, что в результате ЧП в шахте погиб один человек, пострадали 43.
По данным МЧС, число пострадавших возросло до 45. Отмечается, что из шахты уже эвакуировали 237 шахтеров.
Кроме того, начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Алексей Шульгин сообщил, что остается неизвестным местоположение 49 горняков.
ЧП на шахте «Листвяжная» произошло в четверг утром. Задымление возникло в вентиляционном штреке глубиной 250 метров, пишет «Свободная пресса». В момент происшествия в шахте находились 287 человек.
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