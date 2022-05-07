Власти сообщили о 22 погибших при взрыве в Гаване

Двадцать два человека погибли в результате взрыва в отеле «Саратога» в Гаване, передает пресс-служба правительства Кубы.

Число жертв взрыва в отеле Гаваны возросло до 18

Ранее сообщалось о 18 жертвах происшествия.

Отмечается, что при взрыве погибли 21 взрослый и 1 ребенок, были госпитализированы 64 человека.

Мощный взрыв прогремел в центре кубинской столицы в пятницу, в результате разрушились как минимум два этажа отеля. Власти республики исключили версию о теракте. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

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ФОТО: depositphotos.com
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