Число жертв взрыва в отеле Гаваны возросло до 18

Число погибших при взрыве в отеле «Саратога» в Гаване увеличилось до 18, сообщает правительство Кубы в Twitter.

Власти Кубы исключают версию теракта при взрыве в Гаване

В пятницу стало известно о мощном взрыве в центре кубинской столицы, в результате которого разрушились как минимум два этажа отеля. Власти Кубы исключили версию о теракте, основной причиной инцидента мог стать несчастный случай.

«По предварительным данным, известно о 18 погибших, среди которых беременная женщина и ребенок», — подчеркнули в правительстве.

В больницах остаются 64 пострадавших, 14 из них — несовершеннолетние.

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ФОТО: pixabay.com
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