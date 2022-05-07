Число жертв взрыва в отеле Гаваны возросло до 18

В пятницу стало известно о мощном взрыве в центре кубинской столицы, в результате которого разрушились как минимум два этажа отеля. Власти Кубы исключили версию о теракте, основной причиной инцидента мог стать несчастный случай.

«По предварительным данным, известно о 18 погибших, среди которых беременная женщина и ребенок», — подчеркнули в правительстве.

В больницах остаются 64 пострадавших, 14 из них — несовершеннолетние.

