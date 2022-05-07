Число жертв взрыва в отеле Гаваны возросло до 18
Число погибших при взрыве в отеле «Саратога» в Гаване увеличилось до 18, сообщает правительство Кубы в Twitter.
В пятницу стало известно о мощном взрыве в центре кубинской столицы, в результате которого разрушились как минимум два этажа отеля. Власти Кубы исключили версию о теракте, основной причиной инцидента мог стать несчастный случай.
«По предварительным данным, известно о 18 погибших, среди которых беременная женщина и ребенок», — подчеркнули в правительстве.
В больницах остаются 64 пострадавших, 14 из них — несовершеннолетние.
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