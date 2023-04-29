Власти Севастополя: Возгорание резервуара не угрожает гражданским объектам

Ранее градоначальник Михаил Развожаев сообщил, что в микрорайоне Казачья Бухта загорелся резервуар с топливом на площади около 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пожар возник из-за попадания беспилотника.

«Это территория порта, которая находится в отдалении от гражданских объектов», — указали в пресс-службе.

Собеседник ТАСС уточнил, что губернатор Севастополя выехал на место ЧП.

