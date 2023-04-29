Власти Севастополя: Возгорание резервуара не угрожает гражданским объектам
29 апреля 202306:50
Возгорание резервуара с топливом в Севастополе не угрожает гражданским объектам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора города.
Ранее градоначальник Михаил Развожаев сообщил, что в микрорайоне Казачья Бухта загорелся резервуар с топливом на площади около 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пожар возник из-за попадания беспилотника.
«Это территория порта, которая находится в отдалении от гражданских объектов», — указали в пресс-службе.
Собеседник ТАСС уточнил, что губернатор Севастополя выехал на место ЧП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru