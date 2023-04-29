В Севастополе загорелся резервуар с топливом

Резервуар с топливом загорелся в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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По предварительным данным, причиной возгорания в районе улицы братьев Манганари стало попадание беспилотника.

«Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс, по пострадавшим информация уточняется», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор указал, что на месте ЧП работают все необходимые службы, и призвал горожан сохранять спокойствие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарКрымСевастополь

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