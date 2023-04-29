В Севастополе загорелся резервуар с топливом
29 апреля 202305:24
Резервуар с топливом загорелся в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По предварительным данным, причиной возгорания в районе улицы братьев Манганари стало попадание беспилотника.
«Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс, по пострадавшим информация уточняется», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор указал, что на месте ЧП работают все необходимые службы, и призвал горожан сохранять спокойствие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru