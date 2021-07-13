Власти примут жесткие меры к мигрантам, устроившим драку в Кузьминках

Столичные власти примут жесткие меры в отношении участников массовой драки в Кузьминках, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Считаем совершение подобных правонарушений недопустимым и предупреждаем, что попытки любых проявлений групповых нарушений общественного порядка, будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов с привлечением правонарушителей к предусмотренной законом ответственности», — отмечается в сообщении.

Все 103 задержанных до суда содержатся в органах внутренних дел, а в отношении участвовавших в драке граждан иностранных государств будут инициированы меры по их выдворению за пределы РФ.

Инцидент обсудили на организованном департаментом межведомственном совещании с участием представителей органов исполнительной власти Москвы, столичных УФСБ, ГУ МВД России, ГСУ СК России, прокуратуры, а также Федерации мигрантов России. Участники совещания оценили произошедшее как чрезвычайное происшествие, рассмотрели причины и обстоятельства инцидента и принятые меры по пресечению правонарушений.

«Дальнейшее развитие ситуации взято на контроль соответствующими органами исполнительной власти власти города Москвы и правоохранительными органами», — отметили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Кроме того, в ведомстве отметили, что применяемые в связи с угрозой распространения COVID-19 временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ не касаются граждан других государств, «посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе в связи с участием в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании».

В соответствии с миграционным законодательством РФ иностранцам-нарушителям ограничат въезд в Россию.

Накануне вечером стало известно о конфликте между гражданами в районе станции метро «Кузьминки», переросшем в драку. Несколько человек получили телесные повреждения. Сотрудники полиции и Росгвардии локализовали конфликт, 103 участника инцидента задержали и доставили в территориальные органы внутренних дел. Подавляющее большинство правонарушителей — приезжие из стран ближнего зарубежья. Причиной перепалки стал произошедший в Подмосковье несколькими днями ранее бытовой конфликт между приезжими.

