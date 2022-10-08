Власти: Пострадавших при пожаре на Крымском мосту нет

По предварительным данным, в результате ЧП на Крымском мосту никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы Крыма Олега Крючкова.

КЖД: На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом

«Предварительно, пострадавших нет», — отметил советник.

В субботу на одном из участков моста загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов вывели на станцию Керчь. В Сети появились кадры с места происшествия, на которых заметны повреждения дорожного полотна.

Движение по Крымскому мосту приостановлено, из-за ЧП была подготовлена к запуску паромная переправа.

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
ТЕГИ:ПожарКрымКрымский Мост
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