Власти: Пострадавших при пожаре на Крымском мосту нет

«Предварительно, пострадавших нет», — отметил советник.

В субботу на одном из участков моста загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов вывели на станцию Керчь. В Сети появились кадры с места происшествия, на которых заметны повреждения дорожного полотна.

Движение по Крымскому мосту приостановлено, из-за ЧП была подготовлена к запуску паромная переправа.

