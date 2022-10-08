КЖД: На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом

Топливная цистерна загорелась на Крымском мосту в субботу. Об этом сообщает на пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД).

Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановлено

Ранее стало известно, что на мосту было приостановлено движение автомобилей и поездов.

«В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда», — подчеркнули в КЖД.

В организации добавили, что локомотив с частью вагонов вывели на станцию Керчь. Специалисты ведут аварийные работы и устанавливают причины происшествия.

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